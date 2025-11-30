إعلان

وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

كتب : مصراوي

04:55 م 30/11/2025

جدعون ساعر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إن ذلك يعكس مصلحة الدولة وسيساهم في وحدة إسرائيل.

وكان نتنياهو تقدم رسميًا، اليوم الأحد، بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قائلًا إن استمرار محاكمته يثير خلافات.

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على ذلك بالقول مخاطبًا هرتسوج: "لا يمكنك العفو عن نتنياهو قبل إقراره بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية".

اقرأ أيضًا:

بعد طلب نتنياهو العفو.. عاصفة سياسية في إسرائيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جدعون ساعر إسرائيل بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة