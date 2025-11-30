وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإنهاء محاكمة نتنياهو

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إن ذلك يعكس مصلحة الدولة وسيساهم في وحدة إسرائيل.

وكان نتنياهو تقدم رسميًا، اليوم الأحد، بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قائلًا إن استمرار محاكمته يثير خلافات.

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على ذلك بالقول مخاطبًا هرتسوج: "لا يمكنك العفو عن نتنياهو قبل إقراره بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية".

