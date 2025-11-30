وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لقبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا وإبرام اتفاقية سلام شاملة بشروط معينة.

وأضاف فيدان، في حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاج" خلال زيارته لألمانيا، أن الطرفان الروسي والأوكراني أصبحا أكثر استعدادًا للسلام من أي وقت مضى بعد 4 سنوات من "حرب الاستنزاف".

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا مُكلفة بالنسبة للطرفين.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية إرسال جنود من فرنسا أو المملكة المتحدة أو تركيا إلى أوكرانيا كقوة حماية، قال فيدان: "تختلف قوات الناتو عن وحدات المراقبة الدولية غير التابعة للحلف".

وأشار إلى أن أهم عنصر قيد النقاش حاليًا هو ضمان الأمن الأمريكي لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل قدرات الجيش الأوكراني.

وقال فيدان إن كل دولة لها الحق والالتزام بحماية أمنها القومي، وبالتالي فإن اتفاق السلام الذي يجري مناقشته حاليًا "مهم للغاية ليس فقط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا لضمان الاستقرار الدائم لكل أوروبا"، وفق ما نقله إعلام تركي.