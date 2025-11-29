إعلان

جورجيا.. اعتقال زعيم بارز من المعارضة بعد الاشتباه في محاولته إحراق محكمة

كتب : مصراوي

06:00 م 29/11/2025

شرطة جورجيا

تبليسي - (أ ب)

اعتقلت السلطات الجورجية اليوم السبت أحد قادة الأحزاب المعارضة للاشتباه بمحاولته إشعال النار في مبنى محكمة مدينة تبليسي، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة فيسبوك للتواصل أن ألكساندر إليساشفيلي اقتحم مبنى ديوان المحكمة في العاصمة فجراً بعد أن حطم نافذة بمطرقة، ثم سكب البنزين حول محيط المكتب.

وأضافت أن إليساشفيلي (47 عاما) وهو مؤسس حزب "المواطنون" وعضو برلماني سابق عن المعارضة ، كان يحمل سلاحاً نارياً وأصاب أحد موظفي المحكمة أثناء عملية اعتقاله.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها السلطات مسدساً على الأرض وزجاجة بنزين وقداحة وزجاجاً محطماً، لكن وكالة أسوشيتد برس (أ ب) لم تتمكن من التحقق من صحة هذه اللقطات بشكل مستقل.

يذكر أن حزب "المواطنون"، الذي ينتمي إلى تحالف "ليلو – جورجيا القوية"، يُعد واحدا من ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية في جورجيا.

جورجيا اعتقال معارض إحراق محكمة ألكساندر إليساشفيلي

