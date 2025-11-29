هونج كونج تبدأ فترة حداد 3 أيام على ضحايا حريق المجمع السكني

بكين (د ب أ)

بدأت هونج كونج، اليوم السبت، فترة حداد رسمي لمدة 3 أيام، على ضحايا أسوأ حريق شهدته المدينة منذ عقود.

وفي الصباح الباكر، وقف كبار المسؤولين، وبينهم الرئيس التنفيذي جون لي، في حداد استمر 3 دقائق خارج المقر الحكومي.

وسيتم تنكيس العلم فوق جميع المباني الحكومية، حتى بعد غد الاثنين.

ويوم الأربعاء الماضي، اندلع حريق ضخم في مجمع وانج فوك كورت السكني بمنطقة تايو، طال عدة أبراج شاهقة كانت تخضع لأعمال تجديد.

وأكدت السلطات مقتل 128 شخصًا على الأقل، رغم أن نحو 200 من المقيمين لا يزالون في عداد المفقودين، ما يعني أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد أكثر من 40 ساعة من الجهود المكثفة.

ومع تعذر إمكانية العثور على مزيد من الناجين، تحول التركيز إلى استعادة وتحديد هويات الضحايا في الشقق المحترقة.

وتم اعتقال 11 شخصًا على الأقل على صلة بالكارثة، بينهم موظفون من شركة البناء.

وخلال أعمال التجديد للمجمع السكني، تم على ما يبدو، استخدام مواد غير مصرح بها للشبكات المثبتة على السقالات وكذلك إغلاق بعض النوافذ بألواح البوليسترين.

وقال الخبراء، إن هذه المواد القابلة للاشتعال بشكل كبير، لعبت دورًا رئيسيًا في الانتشار السريع للحريق.