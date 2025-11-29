ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في سريلانكا إلى 123

كولومبو(سريلانكا)- (أ ب)

كشفت السلطات اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة القتلى بسبب فيضانات عارمة وانهيارات طينية ناجمة عن إعصار ديتواه في سريلانكا إلى 123 قتيلا، فيما لا يزال 130 شخصا في عداد المفقودين.

وقال مركز إدارة الكوارث في الدولة الواقعة في جنوب آسيا إن حوالي 44 ألف شخص نزحوا ويقيمون في ملاجئ مؤقتة.

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت العديد من المناطق المتضررة بسبب الانهيارات الطينية التي حدثت الليلة الماضية ولم تصل إليها السلطات بعد.

وتتعرض سريلانكا لطقس سيء منذ الأسبوع الماضي وازدادت الظروف سوءا أمس الأول الخميس، مع هطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق وتسببت في انهيارات أرضية لاسيما في منطقة التلال الوسطى المشهورة بزراعة الشاي.

وأغلقت الحكومة المدارس والمكاتب وأرجأت الاختبارات.