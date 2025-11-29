الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في طمون بنابلس و 5 آخرين في قلقيلية

وكالات

أفاد موقع "والا" العبري، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية نحو 100 مشتبه به في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، كما أخرج أكثر من 20 عائلة من منازلها في البلدة بحثًا عن وسائل قتالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين، بينهم طفلان وسيدة من محافظة قلقيلية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي كفر سابا، واعتقلت كلًا من الطفلين طه ولويل وعلي سلمي، والشاب عدي أبو عصب، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية من مدخلها الرئيسي، وانتشرت في الحارة الغربية ومنطقة البيادر، ونفذت حملة مداهمة واسعة لعدد من المنازل، تعود لعائلتي بطة، وعبد الغني، وقامت باعتقال المواطنة امتياز رفيق، والشاب وليد حكام، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.