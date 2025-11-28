إعلان

مسؤولو مكافحة الفساد في أوكرانيا يداهمون مقر مساعد بارز لزيلينسكي

كتب : مصراوي

01:13 م 28/11/2025

أندريه يرماك

كييف- (د ب أ)

أعلن جهاز مكافحة الفساد في أوكرانيا إجراء عملية تفتيش لمقر أندريه يرماك وهو مدير مكتب رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي.

وقالت سلطات مكافحة الفساد اليوم الجمعة إن المداهمة لها صلة بتحقيقات جارية.

وكانت إدارة زيلينسكي قد واجهت اتهامات فساد خطيرة في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجبرت فضيحة متعلقة برشاوي مزعومة في شركة إينيرجوأتوم للطاقة النووية الحكومية، وزيرين على تقديم استقالتهما، فيما فرض زيلينسكي عقوبات على شريكه التجاري القديم تيمور مينديتش، الذي فر إلى إسرائيل.

جهاز مكافحة الفساد أوكرانيا أندريي يرماك زيلينسكي إسرائيل

