فيديو.. شاب تزعم إسرائيل أنه عنصر بحماس ترك في الأنفاق بدون طعام

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاباً تقول إسرائيل إنه أحد عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقد خرج من أحد الأنفاق بعد نفاد الطعام والماء.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو ممدد على الأرض ومعصوب العينين، بينما يقوم شخص خلف الكامير بتوجيه أسئلة متتالية له، من بينها ما إذا كانت حماس تركتهم في الأنفاق بلا طعام أو ماء.

ويكتفي الشاب، الذي تبدو عليه علامات الإرهاق الشديد، بالإجابة بكلمة واحدة متكررة رداً على معظم الأسئلة.

وعند سؤاله عن آخر مرة تواصل فيها مع قيادات في حركة حماس، يجيب بأنه لا يتذكر وأن ذلك كان منذ وقت طويل.

ورغم انتشار المقطع على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، لم تصدر حماس أي تعليق رسمي على الفيديو حتى الآن.