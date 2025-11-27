إعلان

وزير الخارجية الإسباني: يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

كتب-عبدالله محمود:

11:55 م 27/11/2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه يجب تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن ضمان الأمن يجب أن يبدأ بالأمن الغذائي للسكان.

وأوضح ألباريس، في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن من الضروري التفكير في إعادة إعمار غزة بأسرع وقت ممكن تحت إدارة فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في القطاع.

وجدد الوزير الإسباني، رفض بلاده أي خروق لوقف إطلاق النار في غزة أو لبنان، معتبراً أن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار وانتهاك السيادة أمر غير مقبول.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني، أن أي اتفاق سلام أو مسار تفاوضي بشأن الحرب يجب أن يبدأ بوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط.

وأكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي دون حضور الأوروبيين على طاولة المفاوضات.

