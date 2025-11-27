نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في القاهرة فيديو احتفاليًا بعنوان: "السفارة الأمريكية في القاهرة تتمنى لكم عيد شكر سعيد".

وظهرت في الفيديو السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج وهي تقدم تهنئتها للشعب المصري بهذه المناسبة الأمريكية السنوية، وقالت: "أهلًا وسهلًا في مطبخي، اليوم عيد الشكر.. أنا أحبكم كما يحب الدجاج الديك".

كما ظهرت السفيرة هيرو وهي ترتدي مريلة مخصصة للطهي بينما تقوم بإعداد الديك الرومي، الطبق الأشهر في احتفالات عيد الشكر لدى الأمريكيين.

وأوضحت السفيرة أنها تستضيف ضيوفًا اليوم، معلنة بدء طهي الديك الرومي على الهواء مباشرة، قائلة: "هل أنتم جاهزون؟" قبل أن تبدأ عملية الطهي أمام الكاميرا.

وفي ختام الفيديو، وجهت السفيرة رسالة شكر وامتنان إلى المصريين بقولها: "عيد شكر سعيد من مطبخي.. أنا الشيف هيرو، إلى مطبخكم.. شكرًا لصداقتكم".