لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على شابين أعزلين بمدينة جنين.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

09:05 م 27/11/2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب تسليم نفسيهما إلى قواتها.

ورصد مقاطع الفيديو، لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على شابين أعزلين في حي جبل أبو ظهير بمدينة بعد استسلامهم.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه يساند بكل قوة أفراد حرس الحدود وجنود جيش الاحتلال الذين أطلقوا النار على شابين أعزلين خرجا من مبنى في جنين.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مطلوبين اثنين في جنين بعد خروجهما من المبنى قيد التحقيق وستتم إحالته إلى الجهات المعنية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي طلاق قوات الاحتلال النار على شابين إطلاق النار على شابين أعزلين

