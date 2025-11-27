لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على شابين أعزلين بمدينة جنين.. فيديو

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب تسليم نفسيهما إلى قواتها.

ورصد مقاطع الفيديو، لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على شابين أعزلين في حي جبل أبو ظهير بمدينة بعد استسلامهم.

"رَفعا أيديهما ولم يُشكلا أي خطر"..



لحظة إعدام جنود الاحتلال لشابين رميًا بالرصاص، أمام منزل في مدينة جنين. pic.twitter.com/DVB9ZFlErw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 27, 2025

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه يساند بكل قوة أفراد حرس الحدود وجنود جيش الاحتلال الذين أطلقوا النار على شابين أعزلين خرجا من مبنى في جنين.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مطلوبين اثنين في جنين بعد خروجهما من المبنى قيد التحقيق وستتم إحالته إلى الجهات المعنية.