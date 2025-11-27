بيان ألماني إيطالي فرنسي بريطاني يرحب بمعارضة ترامب لضم الضفة الغربية

رحبت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا "بمعارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الضفة الغربية"، مجددا معارضتها لسياسات الاستيطان.

وطالبت بريطانيا، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك اليوم الخميس، إسرائيل بالتقيد والتزاماتها تجاه القانون الدولي.

واستنكروا بشدة الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين تجاه المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، طالبت الدفاع المدني بقطاع غزة، من المجتمع الدولي التحرك الفوري ورفع القيود على تزويدهم بالوقود واعتماد آلية تضمن استمرار تدفقه بما يناسب حجم الطوارئ في القطاع.

وفي بيان رسمي، أكدت الدفاع المدني، توقف 50% من خدماتها داخل القطاع، وذلك بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات.