وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، القبض على شخصين بعد انتشار فيديو يظهر فيه أحدهما يتحرش بامرأتين في شوارع العاصمة الرياض.

وأوضح البيان أن المقبوض عليهما هما مقيم سوداني وآخر سوري، حيث أظهرت التحقيقات أن الشخص السوداني هو الذي ظهر في الفيديو، بينما وثّق الشخص السوري الواقعة ونشرها على الإنترنت، ما يندرج تحت مخالفات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

📹 دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على مقيم لتحرشه بامرأتين ووافد لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا بذلك. pic.twitter.com/f7hDhZ5amz — الأمن العام (@security_gov) November 25, 2025

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ويُذكر أن نظام مكافحة التحرش في المملكة يفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما تزداد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال في حال تكرار الجريمة، أو ارتكابها في مكان عام، أو ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.