إعلان

السعودية.. القبض على سوداني تحرش بامرأتين وسوري نشر الفيديو

كتب : مصراوي

05:00 م 27/11/2025

القبض على مقيم سوداني في السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، القبض على شخصين بعد انتشار فيديو يظهر فيه أحدهما يتحرش بامرأتين في شوارع العاصمة الرياض.

وأوضح البيان أن المقبوض عليهما هما مقيم سوداني وآخر سوري، حيث أظهرت التحقيقات أن الشخص السوداني هو الذي ظهر في الفيديو، بينما وثّق الشخص السوري الواقعة ونشرها على الإنترنت، ما يندرج تحت مخالفات نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ويُذكر أن نظام مكافحة التحرش في المملكة يفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، بينما تزداد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال في حال تكرار الجريمة، أو ارتكابها في مكان عام، أو ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على مقيم سوداني التحرش وزارة الداخلية السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب