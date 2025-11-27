بوتين يشيد بالخطة الأمريكية لأوكرانيا.. ويكشف عن نواياه تجاه أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن المقترح الأمريكي للسلام قد يكون أساسا للتوصل إلى اتفاق مستقبلي بشأن أوكرانيا.

وأكد بوتين في رده على سؤال بشأن مقترح السلام الأمريكي، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مشددا على أن موسكو ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا ومستعدة للتأكيد على ذلك في وثيقة.

وأوضح بوتين، أنه مستعد لمناقشة الشواغل الأمنية الأوروبية، مجددا التأكيد على أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوروبا وأن الخوض في هذا الأمر هراء.

وأبدى بوتين استعداده لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وفدا أمريكيا سيزور موسكو الأسبوع المقبل، مؤكدا استعداد موسكو لخوض محادثات جادة.

وأفاد بوتين، بأن أجهزة الأمن الروسية والأوكرانية تتواصل فيما بينها طوال الوقت وفي أصعب الأوقات فيما يتعلق بالملفات الإغاثية واسترداد الأسرى، موضحا في الوقت نفسه أنه لا توجد صيغة نهائية بعد للمقترح الأمريكي بشأن السلام "ونرى أن واشنطن تأخذ مواقفنا في الاعتبار".

ورد الرئيس الروسي على سؤال بشأن عدم مشاركته في قمة مجموعة السبع، قائلا إنه لا يرفض التواصل ومنفتح على كافة أشكال التعاون.

بوتين عن العقوبات الأمريكية: تدمر علاقتنا مع واشنطن

وقال بوتين، إنه صُدم عندما سمع بالعقوبات الأمريكية على شركات روسية لأن المحادثات كانت تجري بشكل جيد، منوّها إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا لإجراء محادثات وهو شخصية واعية.

وحذّر بوتين، من أن العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية تدمر العلاقة بين موسكو وواشنطن.

وتطرق بوتين إلى خطط مصادرة الأصول الروسية، محذرا من أنه في حال حدث هذا الأمر فسيلقي بآثار سلبية على المنظومة المالية العالمية، موضحا أن موسكو تحضر لاتخاذ الرد المناسب إذا حدث هذا.

واعتبر بوتين مصادرة الأصول الروسية في حال حدوثها، بمثابة سرقة.

وفي ما يخص التجارب النووية، أعلن الرئيس الروسي استعداده لمناقشة الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مضيفا "يجب أن نستعد لحدوث أي تطورات".

وأشار بوتين، إلى أن الحرب ستتوقف فورا إذا ما انسحبت القوات الأوكرانية، مؤكدا أن القوات الروسية تتقدم بسرعة على كافة محاور القتال.

بوتين: أوكرانيا لن تتمكن من تغيير الواقع على الأرض

ولفت بوتين، إلى أن أوكرانيا تعاني نقصا في قواتها بواقع 15 ألف جندي بسبب الإصابات والفرار من أداء الخدمة، مشددا على أن من المستحيل أن تتمكن أوكرانيا من تغيير الواقع على الأرض بسبب النقص في عدد قواتها.

وشدد الرئيس الروسي، على أن التطورات الميدانية في الحرب ليست سهلة على الطرف الأوكراني، مشيرا إلى أنه إذا حاصر الجيش الروسي جبهة القتال فستفقد القوات الأوكرانية قدراتها على المقاومة تماما.

وأوضح بوتين، أن الإدارة الأوكرانية ارتكبت خطأ استراتيجيا برفضها إجراء انتخابات رئاسية جديدة وبذلك يكون رئيسها قد فقد شرعيته، مؤكدا أنه سيكون من الصعب على الرئيس الأوكراني الفوز في أي انتخابات رئاسية تجرى هناك.

ولفت بوتين، إلى أن البعض يريد مواصلة الحرب حتى آخر جندي أوكراني و"نحن مستعدون لذلك"، لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد تحقيق توافق مع كييف، قائلا: "ربما نتمكن مستقبلا من تحقيق التوافق مع أوكرانيا عندما تصل إلى السلطة قيادة عاقلة تغلب الحوار".