سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني لـ65 (صور)

كافح رجال الإطفاء اليوم الخميس، الحريق الدموي الذي اندلع في مجمع سكني شاهق الارتفاع بهونج كونج، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 65 في أحد أعنف الحرائق التي شهدتها المدينة في تاريخها الحديث.

وتواصل تصاعد الدخان الكثيف من بعض شقق مجمع "وانج فوك كورت" السكني، وهو عبارة عن تجمع كثيف من الأبراج شاهقة الارتفاع التي يعيش بها آلاف الأشخاص في "تاي بو"- ضاحية شمالية تقع بالقرب من حدود هونج كونج مع البر الرئيسي.

ولا يزال يمكن رؤية ألسنة اللهب داخل المباني، حتى مساء اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي.