ترامب: سياسات الهجرة المتراخية تمثل أبرز تهديد للأمن القومي

واشنطن- (أب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن " الهجوم الشنيع" على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض يثبت أن سياسات الهجرة المتراخية تعد" التهديد الوحيد الأكبر للأمن القومي الذي يواجه بلادنا".

وقال "لا يمكن أن تتسامح أي دولة تجاه مثل هذا الخطر الذي يهدد بقاءنا نفسه".

وتبرز تصريحات ترامب عزمه إعادة تشكيل نظام الهجرة في البلاد وتعزيز التدقيق بشأن المهاجرين المتواجدين بالفعل في البلاد.

ويعتقد أن المشتبه به أفغاني الجنسية، وفقا لما قاله ترامب واثنان من مسؤولي وكالات إنفاذ القانون.

وقد دخل المشتبه به الولايات المتحدة في سبتمبر2021، بعد الانهيار الفوضوي للحكومة في كابول، عندما كان الأمريكيون يقومون بشكل محموم بإجلاء الناس بالتزامن مع سيطرة طالبان على السلطة.