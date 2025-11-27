بعد هجوم بطائرة مسيرة.. تعليق العمل في حقل غاز رئيسي بالعراق



وكالات

قال مهندسون في حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق، إن هجوما بطائرة مسيرة أدى إلى تعليق العمليات في الحقل.

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك عن توقف جميع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في الإقليم عقب الهجوم.

وأفادت مصادر أمنية، أن الهجوم، الذي أصاب خزانات بالحقل، تسبب في اندلاع حريق وإصابة بعض العمال.

وقال عامل من داخل ملجأ الحقل الذي احتمى فيه الموظفون وسط مخاوف من هجمات أخرى: "ضربت طائرة مسيرة منشأة رئيسية لتخزين الغاز في الحقل، مما تسبب في أضرار جسيمة، ولا تزال النيران مشتعلة".

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة رووداو الكردية على موقع إكس دخانا يتصاعد من الموقع بعد الهجوم.

وجاء في البيان المشترك أن فرقا من الوزارتين وشركة دانة غاز الإماراتية، إحدى الشركات المشغلة للحقل، موجودة حاليا في الحقل للتحقيق في الواقعة.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم، وفقا للغد.

وهذه ثاني طائرة مسيرة تستهدف الحقل خلال أيام، إذ أطلقت قوات الأمن الكردية العراقية النار على طائرة مسيرة لمنعها من الوصول إلى الحقل مساء يوم الأحد.