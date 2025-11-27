زهران ممداني يكشف عن أغرب شيء رآه خلال لقاء ترامب في البيت الأبيض



وكالات

كشف عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، أن أغرب شيء رآه خلال لقائه الودي مع الرئيس دوتالد ترامب كان كتابا ضخما يتحدث عن بطولة UFC القادمة التي ستقام في البيت الأبيض.

ولقد فاجأت الطبيعة الودية للقمة بين الاشتراكي الديمقراطي ممداني والرئيس الجمهوري ترامب، التي عُقدت يوم الجمعة الماضي، العديد من المحللين السياسيين، لكن المفاجأة الكبرى للعمدة المنتخب جاءت خلال جولة له في البيت الأبيض، كما قال خلال ظهوره في برنامج حواري مؤخرا.

وسأل المضيف آدم فريدلاند ممداني خلال ظهوره في برنامج "The Adam Friedland Show" الذي نُشر عبر الإنترنت يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي): "ما هو أغرب شيء أراك إياه؟".

وأضاف فريدلاند، وهو فنان كوميدي: "لا بد أنه أراك شيئاً واحداً غريبا".

وصف ممداني كيف أخذه ترامب في جولة عبر غرفة مجلس الوزراء، حيث تُعرض صور الرؤساء السابقين.

وعلق ممداني على صورة الرئيس الأسبق فرانكلين دي روزفلت قائلا: "صورة روزفلت كانت جميلة. تحدثنا عن روزفلت قليلا".

ومع ذلك، كان أغرب شيء تذكره العمدة المنتخب هو الكتاب الذي كان موضوعا في منطقة الانتظار بالمكتب البيضاوي: "أمامي كانت توجد، مثل، كل هذه الكتب الضخمة المختلفة، وكان أحدها بعنوان UFC في البيت الأبيض".

وسأله فريدلاند: "أوه نعم، إنه ينظمها هناك، أليس كذلك؟"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح ممداني، أنه كان يقلّب صفحات الكتاب أثناء انتظاره للقاء الرئيس، وينظر إلى تصورات لما سيبدو عليه حلبة القتال الثمانية "الأوكتاجون" على العشب الجنوبي للبيت الأبيض.

ومن المقرر أن تُقام بطولة Ultimate Fighting Championship "بطولة القتال النهائي" على أراضي البيت الأبيض في يونيو 2026، لكن ممداني زعم أنه لم يكن لديه أي فكرة عن هذا الحدث الأول من نوعه الذي يتم التخطيط له، والذي يهدف إلى الاحتفال بمرور 250 عاما على تأسيس أمريكا.

وقال رئيس UFC ومديرها التنفيذي دانا وايت -وهو مؤيد قديم لترامب- أن الحدث سيستضيف حوالي 5000 متفرج.

ووفقا لمجلة "سبورتس بيزنس جورنال" (Sports Business Journal)، أشار وايت إلى أن UFC ستنفق 700 ألف دولار لاستبدال العشب في الحديقة الجنوبية بعد حدث الصيف القادم.