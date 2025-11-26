إعلان

‌‏فيديو وصور| إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض

كتب-عبدالله محمود:

10:25 م 26/11/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض (3)
  • عرض 6 صورة
    إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض (2)
  • عرض 6 صورة
    إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض (1)
  • عرض 6 صورة
    إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض (4)
  • عرض 6 صورة
    إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض (5)

أفادت ‌‏وسائل الإعلام الأمريكي، بأنه سقط قتلى وجرحى بينهم عناصر من أفراد الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن.

ورصدت العديد من مقاطع الفيديو لحظة إطلاق نار على الحرس الوطني الأمريكي قرب البيت الأبيض.

وأكدت ‌‏إيه.بي.سي نيوز الأمريكية، أنه إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض.

ومن جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".

واشنطن إطلاق نار قرب البيت الأبيض البيت الأبيض الحرس الوطني الأمريكي

