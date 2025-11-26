‌‏فيديو وصور| إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض

القبض على مشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض- صور

إغلاق البيت الأبيض إثر إطلاق نار على الحرس الوطني في واشنطن.. صور

أفادت ‌‏وسائل الإعلام الأمريكي، بأنه سقط قتلى وجرحى بينهم عناصر من أفراد الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن.

تكثيفٌ كبيرٌ لنشاط الشرطة وجهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض. أُغلقت الأرصفة تمامًا أمام حركة المشاة والسيارات. انتقل الصحفيون إلى غرفة الإحاطة داخل البيت الأبيض.

ورصدت العديد من مقاطع الفيديو لحظة إطلاق نار على الحرس الوطني الأمريكي قرب البيت الأبيض.

وأكدت ‌‏إيه.بي.سي نيوز الأمريكية، أنه إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض.

ومن جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".