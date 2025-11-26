فيديو وصور| إطلاق نار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض
كتب-عبدالله محمود:
أفادت وسائل الإعلام الأمريكي، بأنه سقط قتلى وجرحى بينهم عناصر من أفراد الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن.
🚨🚨🚨🚨🚨— الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) November 26, 2025
تكثيفٌ كبيرٌ لنشاط الشرطة وجهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض. أُغلقت الأرصفة تمامًا أمام حركة المشاة والسيارات. انتقل الصحفيون إلى غرفة الإحاطة داخل البيت الأبيض.
pic.twitter.com/5mhp5n1bdZ
ورصدت العديد من مقاطع الفيديو لحظة إطلاق نار على الحرس الوطني الأمريكي قرب البيت الأبيض.
وأكدت إيه.بي.سي نيوز الأمريكية، أنه إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض.
ومن جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: "نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لجمع المزيد من المعلومات حول إطلاق النار قرب البيت الأبيض".