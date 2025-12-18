إعلان

قتلى وجرحى بين مدنيين إثر هجوم مسيرات أوكرانية غربي روسيا

كتب : مصراوي

07:44 ص 18/12/2025

مسيرة أوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن يوري سليوسار حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، عن وقوع ضحايا وإصابات جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.

أضاف: "أصيب 7 أشخاص في مدينة باتايسك نقل 3 منهم إلى المستشفى توفي أحدهم متأثرا بجروحه".

وأعلن عن تضرر مبنى قيد الإنشاء في مدينة روستوف واحتراق منزلين في باتايسك المجاورة جراء الهجمات.

وأفاد بمقتل شحصين في حريق على سفينة شحن في ميناء روستوف النهري وإصابة 3 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 77 مسيرة استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلجورود وروستوف وجمهورية القرم جنوب غربي البلاد الليلة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات أوكرانية هجوم مسيرات أوكرانية على غرب روسيا روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان