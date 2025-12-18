قتلى وجرحى بين مدنيين إثر هجوم مسيرات أوكرانية غربي روسيا

تابعنا على



وكالات

أعلن يوري سليوسار حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، عن وقوع ضحايا وإصابات جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.

أضاف: "أصيب 7 أشخاص في مدينة باتايسك نقل 3 منهم إلى المستشفى توفي أحدهم متأثرا بجروحه".

وأعلن عن تضرر مبنى قيد الإنشاء في مدينة روستوف واحتراق منزلين في باتايسك المجاورة جراء الهجمات.

وأفاد بمقتل شحصين في حريق على سفينة شحن في ميناء روستوف النهري وإصابة 3 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 77 مسيرة استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلجورود وروستوف وجمهورية القرم جنوب غربي البلاد الليلة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.