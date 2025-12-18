

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع اليوم مشروع قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2026، والذي يشمل 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا.

وبحسب الجدول الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، ستقام مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، وستبدأ في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي "02:00 بتوقيت موسكو يوم الجمعة".

ويظهر الجدول أن ترامب سيشارك قبل التوقيع وبعده في فعاليات مغلقة بمناسبة عيد الميلاد.

ويشير الجدول إلى أن ترامب سيوقّع في الساعة 1:30 ظهرا "21:30 بتوقيت موسكو" أمرا تنفيذيا لم تُعلن تفاصيله بعد، وسيُقام الحدث في إطار مغلق.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون ميزانية الدفاع للعام المالي 2026، البالغة قيمته أكثر من 900 مليار دولار.

ويتضمن القانون تمويلا لأوكرانيا في إطار مبادرة "المساعدة الأمنية لأوكرانيا" USAI لشراء أسلحة جديدة، بقيمة 400 مليون دولار في عام 2026، مع تخصيص مبلغ مماثل لعام 2027.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت، يوم أمس الأربعاء، لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

وتعتبر روسيا أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية السياسية، وتشكل تدخلا مباشرا لدول "الناتو" في النزاع، وتصفها بـ"اللعب بالنار"، وفقا لروسيا اليوم.