ترامب: التضخم قد توقف وارتفعت الأجور وانخفضت الأسعار

كتب : مصراوي

06:04 ص 18/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغييرات إيجابية تمت خلال الأشهر الـ11 الماضية لم يسبق حدوثها من قبل، مشيرا إلى أن الكلمة المفضلة لديه هي الرسوم الجمركية.

وأعلن الرئيس ترامب في خطابه إلى الأمة أن كلمته المفضلة هي "الرسوم الجمركية"، لافتا إلى أن معظم إنجازات إدارته الجمهورية ترتبط بالتعريفات.

وأشار إلى أن إدارته حققت خلال أحد عشر شهرا أكثر مما حققته أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف: "خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، أحدثنا في واشنطن تغييرات إيجابية أكثر من أي إدارة أخرى في التاريخ الأمريكي لم يسبق حدوث شيء كهذا من قبل".

وعلى صعيد متصل، أشار ترامب إلى أن حدود البلاد أصبحت آمنة، وأن التضخم قد توقف، وارتفعت الأجور، وانخفضت الأسعار.

وأضاف: "بلادنا قوية، وأمريكا تحظى بالاحترام، وقد عادت بلادنا أقوى من أي وقت مضى، وقبل عام كانت الولايات المتحدة ميتة والآن أصبحت أروع دولة في العالم".

كما توقّع ترامب أن تشهد الولايات المتحدة ازدهارا اقتصاديا لم يسبق له مثيل في العالم.

واختتم قائلا: "نحن نضع أمريكا في المقام الأول، ونُعيد جعل أمريكا عظيمة مجددا"، وفقا لروسيا اليوم.

