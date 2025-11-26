حماس تتهم إسرائيل بخرق إتفاق وقف النار وتطالب الوسطاء بسرعة التدخل

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلية بملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين بأنفاق رفح خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها بذلت جهودا كبيرة مع القيادات والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين برفح وقدمت أفكارا وآليات محددة لمعالجتها.

وأوضحت حماس، أن الاحتلال نسف كل هذه الجهود مغلبا لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال في إجهاض لجهود الوسطاء.

وحملت المقاومة، الاحتلال المسؤولية عن حياة مقاتليها، داعية الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل السماح للمقاتلين بالعودة لبيوتهم.