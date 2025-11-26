إعلان

حماس تتهم إسرائيل بخرق إتفاق وقف النار وتطالب الوسطاء بسرعة التدخل

كتب-عبدالله محمود:

10:02 م 26/11/2025

حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلية بملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين بأنفاق رفح خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها بذلت جهودا كبيرة مع القيادات والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين برفح وقدمت أفكارا وآليات محددة لمعالجتها.

وأوضحت حماس، أن الاحتلال نسف كل هذه الجهود مغلبا لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال في إجهاض لجهود الوسطاء.

وحملت المقاومة، الاحتلال المسؤولية عن حياة مقاتليها، داعية الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل السماح للمقاتلين بالعودة لبيوتهم.

