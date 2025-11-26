ترامب: روسيا وافقت على بعض التنازلات بشأن أوكرانيا



وكالات

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء، عن الموعد النهائي الذي حدده في وقت سابق لأوكرانيا للموافقة على خطة سلام تدعمها الولايات المتحدة بحلول الخميس، قائلا: "الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما يُنجز الأمر".

وقال ترامب، إن المفاوضين الأمريكيين يحرزون تقدما في المناقشات مع روسيا وأوكرانيا، وإن موسكو وافقت على بعض التنازلات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، إن مبعوثه ستيف ويتكوف سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع المقبل، كما أن صهره جاريد كوشنر سيشارك أيضا.

وعبر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقب اجتماع ما يعرف باسم تحالف الراغبين يوم الثلاثاء عن دعمهم لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أن أي حل لا بد أن يشهد مشاركة كاملة من أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنهم واضحون بشأن مبدأ عدم تغيير الحدود بالقوة.

وقال القادة في بيان مشترك: "يظل هذا أحد المبادئ الأساسية للحفاظ على الاستقرار والسلام في أوروبا وخارجها".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في الرئاسة الفرنسية، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انضم الثلاثاء إلى تحالف الراغبين في اجتماع عبر الفيديو بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب.

وهذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى التحالف.

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتفاق وشيك لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي توشك على إتمام عامها الرابع.

وقال ترامب: "أعتقد أننا نقترب جدًّا من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "قرَّرنا إنشاء ورشة عمل بقيادة فرنسا وبريطانيا وبدعم من تركيا والولايات المتحدة لإعداد ضمانات أمنية لأوكرانيا".

فيما أبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده للمضي قدمًا في إطار اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.

وقال زيلينسكي: "مستعد لمناقشة النقاط الحساسة للاتفاق مع ترامب"، مؤكدًا أنه يجب على القادة الأوروبيين المشاركة في الاجتماع.

وأضاف: أن أوروبا يجب أن تستمر في دعم أوكرانيا طالما لم تظهر روسيا أي استعداد لإنهاء الحرب، وفقا للغد.