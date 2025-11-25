تفحم محل أجهزة كهربائية بسبب "ماس" في ديروط بأسيوط (صور)
كتب : محمود عجمي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
أسيوط - محمود عجمي:
التهمت النيران محتويات محل لبيع الأجهزة الكهربائية بالكامل، اليوم الثلاثاء، بمنطقة "نزلة السائح" بمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.
كشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار، مدير الأمن، أن الحريق اندلع في محل ملك المواطن "حمادة إبراهيم" نتيجة ماس كهربائي، ما أدى لاحتراق كافة المحتويات.
حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بعد السيطرة على الموقف وانتهاء عمليات الفحص.