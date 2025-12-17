الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا ونرفض جميع ممارسات التنمر الأحادي

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج بي"، أن بلاده تدعم فنزويلا وترفض جميع ممارسات التنمر الأحادي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي سيتفهم موقف فنزويلا وسيدعمها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وفق وكالة أنباء الصين "شينخوا".

وقال "وانج بي" خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل، إنه من حق الدول الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن بكين تدعم كافة الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية، معربًا عن معارضة بلاده لما اعتبره "جميع ممارسات التنمر الأحادي".

وشدد وزير الخارجية الصيني، على حق فنزويلا في تطوير التعاون القائم على المنفعة المتبادلة مع الدول الأخرى بصورة مستقلة.