إعلان

الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا ونرفض جميع ممارسات التنمر الأحادي

كتب-عبدالله محمود:

07:33 م 17/12/2025

وزير الخارجية الصيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج بي"، أن بلاده تدعم فنزويلا وترفض جميع ممارسات التنمر الأحادي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي سيتفهم موقف فنزويلا وسيدعمها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وفق وكالة أنباء الصين "شينخوا".

وقال "وانج بي" خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء، مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل، إنه من حق الدول الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن بكين تدعم كافة الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية، معربًا عن معارضة بلاده لما اعتبره "جميع ممارسات التنمر الأحادي".

وشدد وزير الخارجية الصيني، على حق فنزويلا في تطوير التعاون القائم على المنفعة المتبادلة مع الدول الأخرى بصورة مستقلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الصيني فنزويلا بكين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان