البيت الأبيض: أحرزنا تقدما نحو التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا

كتب- محمد جعفر:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدما نحو التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا من خلال جمع موسكو وكييف على طاولة المفاوضات.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات صحفية، أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة حول السلام في أوكرانيا وإن كانت غير مستعصية على الحل لكن تجب تسويتها، مشيرًة إلى أن ذلك سيتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل كشف مستشار الرئيس الأوكراني أولكسندر بيفز، عن تطورات مهمة في مسار مفاوضات جنيف الجارية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن الوفد الأوكراني نجح في تحسين بعض بنود الوثيقة المقدمة، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على عدد منها.

وأشار في تصريحات لقناة الجزيرة، إلى أن هناك نقاطاً في المقترح لا يمكن البت فيها دون مشاركة أوروبية، كونها تتعلق مباشرة بمصالح أوروبا ودورها في العملية التفاوضية، مضيفًا أن الولايات المتحدة استمعت إلى المقترحات الأوكرانية، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري.

وأكد المستشار أن الوفد الأوكراني لم يحصل على تفويض لمناقشة أي تنازل عن الأراضي، مشدداً على أن هذا الملف يعد من صلاحيات الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحده وليس من صلاحيات وفد التفاوض.