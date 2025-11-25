وزير خارجية لبنان: لا ندخر جهداً في سبيل الإبقاء على خدمات "الأونروا"

بيروت- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي اليوم الثلاثاء أن الدبلوماسية اللبنانية لا تدخر جهداً في سبيل حشد الدعم الدولي للحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والإبقاء على خدماتها وتأمين التمويل اللازم لها.

وشدد الوزير رجي، خلال استقباله اليوم المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني، على "أهمية استمرار "الاونروا" في مهامها وتوفير التمويل لها لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وذلك في انتظار حل قضيتهم وعودتهم الى فلسطين".

وأعلن أن بقاء "الأونروا" هو عامل أساس للحفاظ على الاستقرار في المخيمات الفلسطينية بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولواقع الوكالة الدولية والتحديات المالية والسياسية التي تواجه دورها في لبنان والمنطقة، خصوصا في ظل محاولات إسرائيل المستمرة تقويض عملها، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية .

وتطرق اللقاء " إلى الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة والمصاعب التي تواجهها الأونروا لتأدية مهامها".