جيش الاحتلال يقتحم نابلس ويطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز.. فيديو

كتب : مصراوي

11:09 م 24/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الاحتلال يقتحم نابلس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلع اشتباكات مسلحة مع فلسطيني، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له اليوم الإثنين، إن قواته تخوض في هذه الأثناء تبادلاً لإطلاق النار مع مسلح فلسطيني بالضفة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتلقيه بلاغًا عن وجود إصابة داخل أحد المنازل جراء الرصاص، موضحًا أن طواقمه تمنع من الوصول إلى الموقع لتقديم الإسعاف.

وذكرت مصادر لقناة الجزيرة، أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية إضافية وصلت إلى المنطقة في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها المدينة.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز خلال عملياتها الميدانية.

نابلس الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

