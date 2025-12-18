ضمن "حياة كريمة".. محافظ الأقصر يفتتح 4 محطات صرف بإسنا (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد لجان إعادة انتخابات النواب في يومها الثاني (صور)

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، أربع محطات رفع صرف صحي بمركز ومدينة إسنا، في خطوة تنموية كبرى تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع من ديسمبر وتستمر فعالياته على مدار الشهر الجاري.

شهدت قرية كومير انطلاق مراسم الافتتاح الميداني بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعلي صادق رئيس مركز إسنا، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة، وبمشاركة واسعة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القرى، وسط أجواء احتفالية عكست بهجة المواطنين بالمشروعات الجديدة.

تقنيات حديثة لخدمة 41 ألف مواطن

تخدم محطة رفع قرية كومير وحدها نحو 14 ألف نسمة، وقد تخلل حفل افتتاحها فقرات فنية وترفيهية قدمها أبناء القرية، تلاها كلمات ألقاها عمد القرى المستفيدة نيابة عن الأهالي، معربين عن تقديرهم لهذه الطفرة الخدماتية.

وفي سياق متصل، افتتح محافظ الأقصر ثلاث محطات أخرى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لضمان تسريع دخول الخدمة في كافة النقاط المستهدفة، شملت محطة رفع قرية ناصر التي تخدم 12,500 نسمة، ومحطة قرية الدقيرة لخدمة 6,500 نسمة، بالإضافة إلى محطة جزيرة راجح وتوابعها بقرى الجزيرة والسريب التي تخدم 8,670 نسمة، ليصل إجمالي المستفيدين من هذه الافتتاحات إلى أكثر من 41 ألف مواطن.

رصف طرق وتطوير شامل

وجه المهندس عبد المطلب عماره، خلال كلمته، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب مبادرة تطوير قرى الريف المصري، مؤكدًا أن "الصرف الصحي هو أساس التنمية الحقيقية" التي تفتح الباب لتطوير باقي الخدمات.

وزف المحافظ بشرى سارة للأهالي بقرب البدء في رصف الطريق الزراعي، معلنًا عن خطة متكاملة لرصف الطرق الرئيسية وتغطية الشوارع الفرعية ببلاط الإنترلوك لضمان سهولة الحركة وتحسين المظهر الحضاري للقرى.

اختتم المحافظ فعاليات الافتتاح بالتأكيد على عزمه إجراء زيارات ميدانية لكافة القرى التي افتتحت مشروعاتها افتراضيًا، مشيرًا إلى أنه استمع بدقة لكافة مطالب الأهالي، ووعد بدراسة جميع الاحتياجات المشروعة والعمل على تنفيذها فورًا لضمان استكمال مسيرة البناء وتوفير سبل العيش الكريم لكل مواطن في الأقصر.