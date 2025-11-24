عملية دهس في تل السبع وإصابة إسرائيليين خلال مطاردة الشرطة

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوقوع إصابات عدة جراء دهس سيارة كانت تهرب من الشرطة في مدينة تل السبع بالنقب.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن سيارة هربت من حاجز للشرطة في قرية تل السبع ونتيجة القيادة المتهورة أصابت السيارة إسرائيليين، مشيرة إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكر موقع "واللا" العبري، أنه لم تستجب سيارة مشبوهة لمطاردات الشرطة في إطار عملية أمنية جديدة في تل السبع عصر اليوم، وبدأت بالفرار من القوة المتواجدة في الموقع.

وأضاف أنه أثناء محاولتها الفرار، صدمت السيارة إسرائيليين، فطاردتها الشرطة، لافتة إلى أن المطاردة انتهت باعتقال السائق بعدما أطلق عليه شرطي النار، ما أدى إلى إصابته في كتفه.

وأوضح الموقع العبري، أن التحقيقات الأولية للشرطة تشير إلى أن السائق حاول الفرار لعدم حيازته رخصة قيادة.