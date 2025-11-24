إعلان

عملية دهس في تل السبع وإصابة إسرائيليين خلال مطاردة الشرطة

كتب : مصراوي

04:23 م 24/11/2025

عملية دهس ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوقوع إصابات عدة جراء دهس سيارة كانت تهرب من الشرطة في مدينة تل السبع بالنقب.

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن سيارة هربت من حاجز للشرطة في قرية تل السبع ونتيجة القيادة المتهورة أصابت السيارة إسرائيليين، مشيرة إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكر موقع "واللا" العبري، أنه لم تستجب سيارة مشبوهة لمطاردات الشرطة في إطار عملية أمنية جديدة في تل السبع عصر اليوم، وبدأت بالفرار من القوة المتواجدة في الموقع.

وأضاف أنه أثناء محاولتها الفرار، صدمت السيارة إسرائيليين، فطاردتها الشرطة، لافتة إلى أن المطاردة انتهت باعتقال السائق بعدما أطلق عليه شرطي النار، ما أدى إلى إصابته في كتفه.

وأوضح الموقع العبري، أن التحقيقات الأولية للشرطة تشير إلى أن السائق حاول الفرار لعدم حيازته رخصة قيادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية دهس تل السبع إصابة إسرائيليين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية