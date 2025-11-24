قدمت دول أوروبية نسخة معدلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 28 نقطة للسلام في أوكرانيا، والتي تتضمن تنازل كييف عن بعض أراضيها لصالح روسيا، التي سيطرت عليها خلال الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

وترفض الوثيقة التي صاغتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية والتنازلات الإقليمية، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".

التفاصيل الكاملة: اقتراح تعديلات وحذف بنود

تعتمد الوثيقة الأوروبية على الاقتراح الأمريكي كأساس لها، لكنها تتناولها نقطة بنقطة مع اقتراحات بالحذف أو التعديل.

ونشرت وكالة "رويترز" النص الكامل للوثيقة الأوروبية، كالتالي:

1. إعادة التأكيد على سيادة أوكرانيا.

2. التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء تام وكامل بين روسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسيتم حل جميع المسائل الغامضة التي لم تُحسم على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

3. وحُذفت النقطة الثالثة من الخطة الأمريكية. وجاء في مسودة تلك الخطة التي اطلعت عليها "رويترز": "سيكون هناك توقع بأن روسيا لن تهاجم جيرانها وأن حلف الناتو لن يتوسع أكثر".

4. بعد توقيع اتفاقية السلام، سيتم عقد حوار بين روسيا وحلف الناتو لمعالجة جميع المخاوف الأمنية وخلق بيئة تهدئة لضمان الأمن العالمي وزيادة فرص الاتصال والفرص الاقتصادية المستقبلية.

5. ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.

6. لن يتجاوز حجم الجيش الأوكراني 800 ألف جندي في وقت السلم، بدلًا من الحد الأقصى البالغ 600 ألف جندي في الخطة الأمريكية.

7. انضمام أوكرانيا إلى الناتو يعتمد على موافقة جميع أعضاء الحلف، وهو أمر غير موجود.

8. يوافق حلف شمال الأطلسي على عدم نشر قوات تحت قيادته بشكل دائم في أوكرانيا في وقت السلم.

9. سيتم نشر طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي في بولندا.

10. تقدم الولايات المتحدة ضمانات تحاكي المادة 5 من حلف شمال الأطلسي، والتي تتضمن:

أ. تتلقى الولايات المتحدة تعويضًا عن الضمان.

ب. إذا أقدمت أوكرانيا على مهاجمة روسيا، فإنها تفقد الضمان.

ج. في حال مهاجمة روسيا لأوكرانيا، فبالإضافة إلى رد عسكري منسق وقوي، ستُعاد جميع العقوبات العالمية على موسكو، ويُسحب أي نوع من الاعتراف بالإقليم الجديد وجميع المزايا الأخرى المترتبة على هذه الاتفاقية.

11. أوكرانيا ستكون مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي وستحصل على وصول مفضل قصير الأجل إلى الأسواق الأوروبية أثناء تقييم ذلك.

12. حزمة إعادة التنمية العالمية القوية لأوكرانيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ. إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في الصناعات عالية النمو، بما في ذلك التكنولوجيا ومراكز البيانات وجهود الذكاء الاصطناعي.

ب. ستتعاون الولايات المتحدة مع أوكرانيا في استعادة وتنمية وتحديث وتشغيل البنية التحتية للغاز في أوكرانيا، والتي تشمل خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.

ج. جهد مشترك لإعادة تطوير المناطق المتضررة من الحرب، بهدف ترميم المدن والمناطق السكنية وتطويرها وتحديثها.

د. تطوير البنية التحتية.

هـ. استخراج المعادن والموارد الطبيعية.

و. سيقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بإعداد حزمة تمويلية خاصة لتوفير التمويل اللازم لتسريع هذه الجهود.

13. إعادة دمج روسيا تدريجيًا في الاقتصاد العالمي، ويتضمن ذلك:

أ. مناقشة تخفيف العقوبات والاتفاق عليها على مراحل وعلى أساس كل حالة على حدة.

ب. تُبرم الولايات المتحدة اتفاقية تعاون اقتصادي طويلة الأمد سعيًا لتحقيق التنمية المشتركة في مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والمعادن النادرة، والمشاريع المشتركة في القطب الشمالي، بالإضافة إلى العديد من الفرص التجارية الأخرى ذات المنفعة المتبادلة.

ج. دعوة روسيا للعودة إلى مجموعة الثماني الاقتصادية G8.

14. إعادة بناء أوكرانيا بالكامل وتعويضها ماليًا، بما في ذلك من خلال الأصول السيادية الروسية التي ستظل مجمدة حتى تقوم موسكو بتعويض الأضرار التي لحقت بكييف.

15. إنشاء قوة مهام أمنية مشتركة بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا والأوروبيين لتعزيز وإنفاذ جميع أحكام هذه الاتفاقية.

16. ستقوم روسيا تشريعيًا بتكريس سياسة عدم الاعتداء تجاه أوروبا وأوكرانيا.

17. اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تمديد معاهدات منع الانتشار الأسلحة النووية والسيطرة عليها.

18. وافقت أوكرانيا على البقاء دولة غير نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

19. سيتم إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تقاسم الطاقة المنتجة بالتساوي بنسبة 50-50 بين روسيا وأوكرانيا.

20. ستعتمد أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية.

21. وفيما يتعلق بالأراضي: تلتزم أوكرانيا بعدم استعادة أراضيها المحتلة ذات السيادة بالوسائل العسكرية، وستبدأ مفاوضات تبادل الأراضي من خط التماس وذلك بدلًا من تحديد مسبق بأن مناطق معينة يجب الاعتراف بها على أنها "روسية بحكم الأمر الواقع"، كما تقترح الخطة الأمريكية.

22. بمجرد الاتفاق على ترتيبات إقليمية مستقبلية، يتعهد كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا بعدم تغيير هذه الترتيبات بالقوة. ولن تُطبق أي ضمانات أمنية في حال حدوث خرق لهذا الالتزام.

23. لن تُعيق روسيا استخدام أوكرانيا نهر دنيبر لأغراض الأنشطة التجارية، وسيتم التوصل إلى اتفاقيات لنقل شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

24. إنشاء لجنة إنسانية لحل القضايا المفتوحة:

أ. تبادل جميع السجناء والجثث المتبقية على أساس مبدأ الكل مقابل الكل.

ب. إعادة جميع المعتقلين والرهائن المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

ج. سيكون هناك برنامج لمّ شمل العائلات.

د. اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة معاناة ضحايا الصراع.

25. ستجري أوكرانيا انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام.

26. اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة معاناة ضحايا الصراع.

27. ستكون هذه الاتفاقية ملزمة قانونًا. وسيُراقب تنفيذها ويضمنها مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيكون هناك عقوبات على المخالفة.

28. وبموافقة جميع الأطراف على هذه المذكرة، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور انسحاب الطرفين إلى النقاط المتفق عليها لبدء تنفيذ الاتفاق. وسيتفق الطرفان على آليات وقف إطلاق النار، بما في ذلك المراقبة، تحت إشراف الولايات المتحدة.