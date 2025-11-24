للمرة الثانية.. إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بسبب المناطيد



وكالات

قال مطار فيلنيوس في ليتوانيا، إنه أوقف عملياته مؤقتا بسبب تحرك مناطيد نحو مجاله الجوي، مما أدى إلى تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مدن أخرى.

كتبت الشركة المشغلة للمطار على موقعها الإلكتروني "انتباه: تعطلت عمليات مطار فيلنيوس"، مضيفة أنه من المقرر إعادة فتحه في الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتعرض الطيران الأوروبي مرارا وتكرارا للفوضى في الأشهر القليلة الماضية بسبب رصد طائرات مسيرة وتوغلاتها، بما في ذلك في مطارات كوبنهاجن وبروكسل، وكان إغلاق مطار فيلنيوس هو الإغلاق التاسع في العاصمة الليتوانية منذ أوائل أكتوبر.

وتقول ليتوانيا، إن الاضطرابات ناجمة عن مناطيد الأرصاد الجوية التي تنقل السجائر المهربة من روسيا البيضاء المجاورة، وتلقي باللوم على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو للسماح بهذه الممارسة، واصفة إياها بأنها شكل من أشكال "الهجوم بكل الوسائل".

وأغلقت ليتوانيا الشهر الماضي كلا نقطتي العبور على حدودها مع بيلاروسيا ردا على حوادث المناطيد، لكنها أعادت فتحهما في الأسبوع الماضي.

كان لوكاشينكو قد وصف إغلاق الحدود، أنها "عملية احتيال جنونية"، متهما الغرب بخوض حرب بكل الوسائل ضد بيلاروسيا وروسيا، مما ينذر بعهد جديد من التقسيم بالأسلاك الشائكة، وفقا للغد.