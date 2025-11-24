قوات الأمن تٌطلق النار على مسيرة قرب حقل خور مور للغاز في العراق



وكالات

قال مصدران أمنيان، إن قوات الأمن فتحت النار على طائرة مسيرة لمنعها من الوصول إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق.

وذكر أحد المصادر أن الحقل لم تلحق به أضرار.

واقتربت طائرة مسيرة من حقل خور مور، وهو أحد أكبر حقول الغاز العراقية، ما اضطر الدفاعات الجوية إلى فتح النار لمنعها من الوصول إلى الموقع.

وقال المصدران، إنه لم يُعلم بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيرة.

ودوت صفارات الإنذار في الحقل وتوجه الموظفون إلى مناطق آمنة، وفقا للغد.