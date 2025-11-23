إسرائيل تعلن اغتيال الرجل الثاني بحزب الله في بيروت

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ ضربة دقيقة في العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت عنصرًا بارزًا في حزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الهدف من عملية الاغتيال في لبنان هو قائد الجناح العسكري لحزب الله.

فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بمقتل علي طبطبائي، الرجل الثاني بحزب الله، في القصف الذي نفذه الجيش على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعلى الجانب الآخر، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن غارة معادية استهدفت شقة سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وفي سياق منفصل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بوقوع شهيد في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.