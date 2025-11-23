احتفلت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة باليوم الوطنى المجيد، واستقبل سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول عبد الله بن ناصر الرحبى عدد كبير من الحضور.

وشارك أكثر 10 وزراء الحفل، حيث حضر كل من: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، محافظ الجيزة عادل النجار، ميرفت التلاوى الرئيسة السابقة لمنظمة المرأة العربية، وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، الأمير محمد على حفيد الملك فاروق، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا.

وعدد من الفنانين المصريين منهم: يسرا، صفية العمرى، أحمد بدير، سامح الصريطى، الإعلامى طارق علام.

كما حضر عدد من السفراء منهم: السفير القطري الجديد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن ال ثاني فى أول ظهور له حفل رسمى وسفراء الأردن، المغرب، سنغافورة، الكاميرون، بنجلاديش، السعودية، العراق، فلسطين، قطر، كولومبيا، أرمينيا، سريلانكا، اليمن، الكويت، رومانيا، الفاتيكان، صربيا، لبنان، كازاخستان، بروناى، ألمانيا، بلغاريا، الصومال، الجزائر، رواندا، أستراليا، فنزويلا، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة تونس، القائم بأعمال سفارة ليبيا، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية فى مصر، قنصل البحرين.و سيدة الأعمال المهندسة رباب عبد العاطي والدكتورة عواطف سراج الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس دولية والمستشار عمرو عبد الجبار عاصم والاستاذ حسن بدراوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد.