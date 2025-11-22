إعلان

مصدر أوكراني: كييف وواشنطن تعقدان محادثات في سويسرا لبحث إنهاء الحرب

كتب : مصراوي

01:55 م 22/11/2025

الحرب الروسية الاوكرانية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن مصدر أوكراني، بأن أوكرانيا والولايات المتحدة ستعقدان محادثات في سويسرا لبحث سبل إنهاء الحرب.

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بتشكيل وفد للتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" اليوم: "كما اتفقنا مع شركائنا، ستكون هناك هذه الأيام مشاورات بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب".

وأكدت أن أوكرانيا لن تكون أبدًا عقبة أمام السلام، وسيعمل ممثليها على حماية المصالح العادلة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كييف وواشنطن تعقدان محادثات بحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية محادثات في سويسرا بين كييف وواشنطن أوكرانيا لن تكون عقبة أمام السلام

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم