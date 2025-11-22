وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن مصدر أوكراني، بأن أوكرانيا والولايات المتحدة ستعقدان محادثات في سويسرا لبحث سبل إنهاء الحرب.

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بتشكيل وفد للتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" اليوم: "كما اتفقنا مع شركائنا، ستكون هناك هذه الأيام مشاورات بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب".

وأكدت أن أوكرانيا لن تكون أبدًا عقبة أمام السلام، وسيعمل ممثليها على حماية المصالح العادلة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي.