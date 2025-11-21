قادة أوروبا يعقدون محادثات طارئة بشأن خطة أمريكا للسلام في أوكرانيا

(د ب أ)

يعقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة أوروبيون آخرون محادثات طارئة على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، وتتركز المحادثات حول كيفية الرد على أحدث خطة أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

من المتوقع أن يحضر اجتماع غدا السبت قادة فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى جانب ميرتس وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أعلنت عن الاجتماع عبر منصة "إكس".

كما تمت دعوة كل من أيرلندا وفنلندا وهولندا وإسبانيا والنرويج، الدول الضيفة هذا العام في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة.

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "إكس" أنه أطلع فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا على المقترحات الأمريكية".

وأكد زيلينسكي: "أنهما يعملان معاً لضمان أن تتحول هذه المقترحات إلى خطة مشتركة ومتوافقة بالكامل".