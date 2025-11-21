ترامب: نقوم بكل ما بوسعنا من أجل نزع كامل لسلاح حماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتحقيق نزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

وأكد ترامب في تصريحات إعلامية الجمعة، أن الإدارة الأمريكية تعمل مع لبنان ومع جميع الأطراف في الشرق الأوسط، مضيفًا:"نريد أن نرى السلام يتحقق في المنطقة".

وأشار ترامب إلى أن حزب الله يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للبنان، موضحًا أن واشنطن تسعى إلى التعاون مع بيروت وكل دول الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل ستحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون في ذلك.

أفادت هيئة البث العبرية، بأن وزراء المجلس المصغر الإسرائيلي، قالوا إنه لا مفر من تحرك عسكري إضافي في غزة إذا استمر تعاظم قوة حماس.