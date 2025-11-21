السنيورة: لبنان يمر بمرحلة حرجة ويجب إعادة تفعيل الهدنة علنًا

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن لا علاقات بين لبنان وإسرائيل، فلبنان مقيد باتفاقية الهدنة لعام 1949 التي لا تسمح بأي تطبيع.

وقال السنيورة، خلال لقائه مع الكاتب سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن لبنان يمر بمرحلة حرجة ويجب إعادة تفعيل الهدنة علنًا، مشيرًا إلى أن القرار 1701 لم يُطبّق منذ 2006 بسبب عدم التزام كلا من حزب الله وإسرائيل به، مما أدى إلى هذا الوضع المأساوي.

وأضاف أن الظروف الإقليمية المتغيرة اضطرّت لبنان، تحت رعاية الولايات المتحدة وفرنسا، إلى قبول اتفاق جديد في 27 نوفمبر 2024.

وأشار إلى أنه "اتفاق إذعان" يمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لعملياتها العسكرية تحت ذريعة أمنها، مؤكداً أن هذا التطور يجب أن يكون درسًا للبنان لاستعادة سيادته الكاملة.

وتابع السنيورة أن الاتفاق لم يُطبّق بأريحية لبنانية، بل فرضته واشنطن وتل أبيب مباشرة.

وأكد أن إسرائيل ما زالت تقصف وتغتال وتسيطر على أراضٍ لبنانية دون رادع، مشددًا على أن لبنان بحاجة ماسّة إلى مقاربة جديدة للخروج من هذا المأزق الذي وصل إليه بعد سنوات من الإهمال.

وأوضح أن الاعتداءات الإسرائية المتصاعدة تحدث تحت أعين الدول الضامنة لقرار 1701، مما يضرب مصداقيتها ومصداقية السلطات اللبنانية.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تطال حتى قوات اليونيفيل والأمم المتحدة، مؤكداً أنها خرق صارخ للمواثيق الدولية والقوانين.

وأكد السنيورة أن لبنان لم يعد يحتمل أي ميليشيات، مشددًا على ضرورة "الحكمة والحزم" في تنفيذ حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة لاستعادة التوازن الداخلي.