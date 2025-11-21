بيروت (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، أن الجيش ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لقيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة "بنوا بركات" للجيش اللبناني في صور في جنوب لبنان، عشية الذكرى الـ82 للاستقلال.

وقال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن "الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال".

وأضاف أن "الجيش يقدم وفاء لمبادئه الشهيد تلو الاخر غير آبه بما يتعرض له أحيانا من حملات التجريح والتشكيك والتحريض".

يذكر أن القوات الإسرائيلية لا تزال تشن بشكل شبه يومي غارات على جنوب لبنان، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024. كما لا تزال متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.