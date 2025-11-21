الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين وتعزيز الأمن في غزة

وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين وتعزيز الأمن في غزة ضمن حكومة مدنية وديمقراطية، مطالبًا إسرائيل بوقف تجميد مخصصات الحكومة الفلسطينية.

وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأطراف بتنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة دون تأجيل.

وأمس الخميس، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتوفير نحو 88 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات.

وشددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، على ضرورة التركيز على وقف إطلاق النار في غزة.