وكالات

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه لم يتم التواصل مع الجانب الأمريكي حتى الآن بشأن الخطة المتداولة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأعلنت فون دير لاين، أنها ستتواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبًا، مضيفة "ليس لدينا علم بوجود خطة بديلة بشأن أوكرانيا".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا وتعزيز دفاعاته ضد التهديدات، لافتة إلى أن هدف العقوبات هو حرمان روسيا من موارد تمويل الحرب على أوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة خطة للسلام في أوكرانيا، تتضمن تنازل كييف عن أراضٍ لصالح روسيا وتقليص حجم جيشها أيضًا، كما سيمنع المقترح التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، وفقًا لمسودة مقترح حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).