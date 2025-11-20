البيت الأبيض: نجري محادثات جيدة مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى محادثات مباشرة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض في بيان له الخميس، أن أي خطة سلام يجب أن تحظى بقبول الطرفين، روسيا وأوكرانيا، حتى تكون قابلة للتطبيق.

وأوضح البيت الأبيض أن وزير الخارجية روبيو ومستشار الأمن القومي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، عقدا الأسبوع الماضي مباحثات مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة مسودة خطة السلام المقترحة، مشيرًا إلى أن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة.

وشدد البيت الأبيض على أن ترامب عبر منذ بداية حملته الانتخابية عن رغبته في إنهاء الحرب الأوكرانية، مؤكدًا أنه يدعم الخطة المطروحة حاليًا لتحقيق السلام.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب يعتقد بأن السلام الذي تحقق في الشرق الأوسط يمكن تحقيقه أيضًا في أوكرانيا.

وفي سياق منفصل، اتهم البيت الأبيض أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس بتشجيع جنود الجيش الأمريكي على العصيان والتحريض على العنف من خلال رسالة وجهوها إلى قيادته.

ووصف تلك التصريحات بأنها خطيرة للغاية وقد يترتب عليها عقوبات قانونية، مؤكدًا أن ترامب يريد محاسبة المسؤولين عن هذه التصريحات.