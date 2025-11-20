انطلاق فعاليات "منار أبوظبي" 2025 بالكامل مع 22 عملاً فنياً ضوئياً

إعلان تحريري

بعد الافتتاح المذهل الذي شهده "منار أبوظبي"، المعرض الفني العام المكرس لفنون الضوء، في العين في بداية شهر نوفمبر، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن افتتاح النسخة الثانية بالكامل في مختلف أنحاء الإمارة.

يجمع المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، يمثلون 10 دول، حيث يعرضون 22 عملاً فنياً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، في تجربة بصرية آسرة تحتفي بتنوع المناظر الطبيعية في الإمارة وتحولها إلى فضاءات نابضة بالضوء والإلهام.

بإشراف المدير الفني كاي هوري، وبتقييم كل من القيم الفني علياء زعل لوتاه والقيم الفني منيرة الصايغ والقيم الفني المساعد مريم الشحي، تقام نسخة هذا العام تحت عنوان "دليلك نجم سهيل"، لتنتج أعمالاً فنية معاصرة تتفاعل مع الضوء ومظاهره، وتعيد تجسيد العلاقة التي جمعت الأجداد في منطقة الخليج العربي بالضوء من خلال علم الفلك.

ستكون جزيرة الجبيل بمثابة المسرح الرئيسي لفعاليات معرض "منار أبوظبي"، وسيُعرض فيها 15 عملاً تركيبياً وعرضاً أدائياً ضخماً لفنانين من بينهم شيخة المزروع وإيريغولر وإزيكييل بيني (المعروف باسم SIX N. Five) وأنكور ستوديو ودريفت وباميلا تان ولاكلان توركزان وكريستيان برينكمان وكيرستن بيرغ. يقدم هؤلاء الفنانون رؤى جريئة ومقاربات مبتكرة لفن الضوء. وللمرة الأولى، يمتد المعرض إلى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. وستتسنى للزوار فرصة استكشاف سبعة أعمال فنية مصممة خصيصاً لمساري واحتي القطارة والجيمي، بمشاركة كل من ميثاء حمدان وعمار العطار وكريستيان برينكمان وخالد الشعفار وعبد الله الملا، ورافاييل لوزانو هيمر.

كذلك يتصدر المشهد في سوق الميناء عملاً فنياً بعنوان "کاوز هوليداي أبوظبي" للفنان كاوز بالتعاون مع شريكه الدائم AllRights Reserved، حيث يتميز العمل بعرض شخصية "الرفيق" المضيئة، مستلقياً على ظهره، رافعاً بدراً متوهجاً بين يديه، في تجسيد حي لعلاقة المعرض بالضوء والخيال.

ولا تقتصر فعاليات الأعمال الفنية المعروضة، إذ يقدم المعرض برنامجاً عاماً تفاعلياً يجمع بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها فنانون وشركاء، من بينهم "فوجي فيلم" و "ذا نوت" و "غراسيا فارمز". كما سيستمتع الزوار بعروض موسيقية مميزة لفنانين عالميين، مثل "بدوين برغر" و "هيباري" و "آرس نوفا نابولي"، إلى جانب تجارب تركز على الصحة والطبيعة وتشمل جلسات تأمل وجولات ميدانية في أحضان الطبيعة وأنشطة استدامة، بالتعاون مع مبادرة القرم - أبوظبي التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي.

وبالتعاون مع "وي آر أونا" و"لوكا برونزاتو"، سيقدم "منار أبوظبي" تجربة طعام حصرية وغامرة بإشراف الشيف الضيف سليمان حداد الحاصل على نجمة ميشلان عن مطعمه "مونرايز". ستكون جميع الجلسات الحوارية والعروض الفنية، إلى جانب العديد من ورش العمل، مفتوحة مجاناً للزوار. كما يشتمل برنامج المعرض على جولات إرشادية ونقاط مخصصة للأطعمة والمشروبات في جزيرة الجبيل وواحتي القطارة والجيمي، لتقديم تجربة فنية غامرة متكاملة.

"منار أبوظبي" مفتوح الآن للزوار حتى 4 يناير 2026، والدخول مجاني. يمكنكم الاطلاع على البرنامج الكامل للمعرض عبر الموقع الالكتروني PAAD.AE - Manar Abu Dhabi.