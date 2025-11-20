بسبب بيع "إف- 35" للسعودية.. المعارضة الإسرائيلية تنتقد نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ)

انتقدت المعارضة الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية بيع طائرات إف -35 الأمريكية للمملكة العربية السعودية، كما جمعت 40 توقيعا للمطالبة بعقد جلسة برلمانية عاجلة، حسبما ذكرت صحيفة معاريف اليوم الخميس.

وترى وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاتفاق، الذي أبرمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارة واشنطن هذا الأسبوع، يمثل انتكاسة خطيرة للدفاع الإسرائيلي.

ويشار إلى أنه حتى الآن تعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات.

ويذكر أن قانونا صدق عليه الكونجرس الأمريكي عام 2008 تعهد بمساعدة الحكومة الإسرائيلية " الحفاظ على تفوقها النوعي العسكري".

وقبل وصول ولي العهد السعودي إلى واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع الطائرات المتقدمة، ووقعت الدولتان خلال الزيارة اتفاقية الدفاع الاستراتيجي الأمريكي-السعودي.

واتهمت النائبة إفرات راتين العضوة بالبرلمان الإسرائيلي عن الديمقراطيين نتنياهو بفقدان السيطرة على أمن إسرائيل.

ونقلت معاريف عن رايتن القول " نتنياهو تخلى عن التفوق العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط- وهو التفوق الذي حافظت عليه الولايات المتحدة على مدار أكثر من خمسة عقود".

وتحدثت صحيفة ديلي جلوبز عن مخاوف من أن يطلق اتفاق الأسلحة الأمريكية-السعودي سباق تسلح إقليمي.