ألمانيا: القبض على رجل كان يخطط لشن هجوم "ذي دوافع جهادية"

06:13 م 02/11/2025

الشرطة الألمانية

برلين - (د ب أ)

ألقت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين أمس السبت القبض على رجل يُشتبه في أنه خطط لشن هجوم.

وصرّح متحدث باسم الادعاء العام في برلين بأن الرجل مُتهم بالتحضير لارتكاب جريمة خطيرة تُهدّد أمن الدولة. وسيُعرض الموقوف في وقت لاحق على قاضي التحقيقات .

وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بتخطيط هجوم ذي دوافع جهادية. ولم تُكشف في البداية تفاصيل عن المكان المحتمل للهجوم. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الرجل كان يستهدف موقعًا في برلين.

وأشار المتحدث إلى أن عملية الاعتقال التي تم تنفيذها أمس في حي نويكولن في برلين بناء على أمر من الادعاء العام، شاركت فيها وحدة من القوات الخاصة "إس إي كيه". وتم خلال العملية ضبط مواد يُعتقد أنها صالحة لصناعة عبوات متفجرة.

