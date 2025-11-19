هل تسببت إسرائيل بإلغاء اجتماع مبعوث ترامب وخليل الحية في تركيا؟

أعلن موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، الأربعاء، تأجيل اجتماع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالقيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس خليل الحية.

وقال المسؤول الأمريكي، إن تأجيل الاجتماع لم يكن سببه ضغوط إسرائيلية كما أُشيع.

وأوضح المسؤول، أن سبب سفر ويتكوف إلى تركيا هو لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن الاجتماع أُلغي؛ لذا لم يكن هناك جدوى من السفر للقاء قادة حماس فقط، وفق تعبيره.

كانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، أفادت بإلغاء اجتماع ويتكوف والحية بسبب ضغوط وانتقادات، دون تحديد جهة معينة.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن جهات إسرائيلية اعتبرت اللقاء اعترافا بما وصفته "مكانة حماس"، وهو ما سيصعب على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات معها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سبب اجتماع ويتكوف والحية هو مناقشة مسألة اليوم التالي في غزة.