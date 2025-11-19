دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع

صرح 3 دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز، بأنه من المتوقع فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبد الرحيم دقلو، من قبل الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل غدا الخميس.

وقال الدبلوماسيون، إنه من المتوقع موافقة وزراء خارجية الاتحاد على فرض عقوبات نائب قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.

وأوضح الدبلوماسيون، أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة أي أصول مملوكة له في الاتحاد الأوروبي.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضي، بالإجماع قرارًا بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الفظائع التي اُرتِكبت في مدينة الفاشر بالسودان.

وأمر مجلس حقوق الإنسان، المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي ارتُكبت في الفاشر للمساعدة على تقديمهم للعدالة.