قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي أصبح غطاء لدوله الأعضاء للتنصّل من التزاماتهم الدولية تجاه فلسطين.

وأكدت ألبانيز في تصريحات إعلامية لها اليوم الأربعاء، أن استمرار اتفاقية التجارة مع إسرائيل خطر كبير نتيجة معارضة ألمانيا وإيطاليا لتعليقها.

وحذرت المقررة الأممية من قيام المستوطنين الإسرائيليين بعمليات تطهير عرقي غير مسبوقة في الضفة الغربية، موضحة: "هناك تطهير عرقي غير مسبوق في الضفة الغربية منذ 80 عاما".

وأشارت ألبانيز إلى أن 80% من سكان قطاع غزة المتبقين بلا منازل، يعيشون وسط مياه وركام ودمار كامل بالخيام.

وانتقدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدة أنها غير متوافقة مع القانون الدولي.