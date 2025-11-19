إعلان

"لم تحدث منذ 80 عاما".. الأمم المتحدة تحذر من عمليات تطهير عرقي بالضفة الغربية

كتب-عبدالله محمود:

05:47 م 19/11/2025

فرانشيسكا ألبانيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي أصبح غطاء لدوله الأعضاء للتنصّل من التزاماتهم الدولية تجاه فلسطين.

وأكدت ألبانيز في تصريحات إعلامية لها اليوم الأربعاء، أن استمرار اتفاقية التجارة مع إسرائيل خطر كبير نتيجة معارضة ألمانيا وإيطاليا لتعليقها.

وحذرت المقررة الأممية من قيام المستوطنين الإسرائيليين بعمليات تطهير عرقي غير مسبوقة في الضفة الغربية، موضحة: "هناك تطهير عرقي غير مسبوق في الضفة الغربية منذ 80 عاما".

وأشارت ألبانيز إلى أن 80% من سكان قطاع غزة المتبقين بلا منازل، يعيشون وسط مياه وركام ودمار كامل بالخيام.

وانتقدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مؤكدة أنها غير متوافقة مع القانون الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرانشيسكا ألبانيز فلسطين إسرائيل المقررة الأممية لحقوق الإنسان قطاع غزة الاتحاد الأوروبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة